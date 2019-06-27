Эксперт рассказал о последствиях возвращения РФ в ПАСЕ и угрозах для Донбасса. Новости

После того, как ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов, 7 национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения Российской Федерации. Даже если возникнет вопрос повторного исключения РФ из парламентской ассамблеи совета Европы – это далекая перспектива. Сейчас ПАСЕ вообще нивелировала наказание за какие-то нарушения со стороны стран. Такое мнение в комментарии высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, передает «Слово і Діло».

«Резолюция, которая проголосована большинством, не предусматривает введения санкций, с помощью которых можно исключить страну. Фактически, речь идет, грубо говоря, о самокастрации ПАСЕ. Сам механизм введения санкций трансформируется в направлении того, что страны вообще не будут иметь серьезных наказаний за свои действия», – сказал Пашков.

Он подчеркнул, что теперь не будет идти речи ни о лишении права голоса, ни о лишении права участвовать в руководящих структурах. Мы видим, что произошло вообще нивелирование и минимизация ответственности за любые нарушения со стороны какой-либо из стран.

«Поэтому говорить о повторном исключении РФ из ПАСЕ даже в будущем, наверное, не приходится», – считает эксперт.

Он отметил, что сама по себе резолюция направлена ​​на то, чтобы ни одна из стран не пострадала от санкций. «И РФ в резолюции вообще не упоминается. Понятно, что это касается в том числе и РФ, но и других стран. Резолюция носит общий характер и направлена ​​на минимизацию любых санкций в отношении членов ПАСЕ», – пояснил он.

«Разве что, когда будут перевыборы, придут другие евродепутаты, они должны будут изменить регламент, внести новые резолюции, тогда может быть что-то будет по-другому. Но это все очень длительный процесс. Поэтому сценарий с повторным исключением РФ очень условный», – уточнил эксперт.

Пашков добавил, что, тем не менее, вскоре в ПАСЕ придет отрезвление по поводу РФ и того, что они натворили. Сейчас ни Европа в целом, ни мы не понимаем всех возможных последствий. Состоялась фактически капитуляция, прикрытая красивыми лозунгами. Это решение имеет несколько угроз. Речь идет о размывании санкционного фронта.

«Возможна цепная реакция. Такой разлом может переместиться и в Европарламент, в ОБСЕ. Но там сложная ситуация. Хотя ЕС и продлил на полгода санкции против РФ, но это происходит с большими трудностями и сомнениями», – подчеркнул специалист.

Также, это говорит о риске деградации международных институтов. Для РФ эта ситуация создает комфортную среду, в рамках которой страна, пренебрегающая международными стандартами, может действовать с развязанными руками и дальше.

«Это может негативно сказаться на урегулировании вопроса Крыма и Донбасса. К тому же это своеобразный сигнал мобилизации для пророссийских сил в Европе. Это сигнал для таких, как Ле Пен, для итальянских правых», – констатировал Пашков.

Эксперт выразил опасения, что это решение может сказаться на европейских симпатиях к Украине, на позициях сторонников ЕС. «Грубо говоря, если такие решения принимает Совет Европы, не будет ли повторения со стороны ЕС? Это может сказаться на уровне поддержки европейской интеграции Украины», – подытожил Михаил Пашков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно. Напомним, что ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.