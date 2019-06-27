«Коллекция родом из детства»: В Мариупольском музее открылась выставка солдатиков. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в краеведческом музее открылась выставка солдатиков «Коллекция родом из детства». На ней представлены фигурки самых известных фирм начала XX-XXI ст. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба горсовета.

Выставка создана на основе частных коллекций из фондов Мариупольского краеведческого музея. Посетители могут увидеть армии древних египтян, французских воинов эпохи Наполеона и солдат Второй мировой войны. На выставке можно найти и Мариупольский гусарский полк в миниатюре.

В общем, в музее экспонируется более 10 тыс. экспонатов. Все они разных размеров – от 3 до 6 сантиметров. Также в выставке принимает участие клуб исторических реконструкций «Азовская дружина».

Выставка ждет посетителей до 18 августа по адресу: ул. Георгиевская, 20.