Посадили на цепь: На Луганщине открыли уголовное дело за насилие над 6-летним ребенком. Новости

В Луганской области прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту насилия над 6-летним ребенком родителей, посадивших малыша на цепь. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по информации прокуратуры, во время проведения профилактических мероприятий и проверки одного из домов в селе Айдар-Николаевка (Новоайдарский р-н) в коридоре был найден маленький мальчик, который с помощью металлической цепи был привязан к входной двери. Ребенок жил вместе с родным отцом и мачехой.

Как объяснили родители, они уже несколько раз привязывали сына цепью за его плохое поведение, поскольку тот не реагировал на их замечания и портил имущество. Таким образом они пытались перевоспитать ребенка.

«По данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 1 ст. 126 УК Украины (побои и истязания)», – говорится в сообщении.

В связи с угрозой жизни и здоровью мальчика из-за жестокого обращения с ним, он временно устроен в детское отделение Новоайдарского районного территориального медицинского объединения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется расследование. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области.

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