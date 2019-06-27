Билеты поезда на Донбасс можно предварительно купить только за 30 дней. Новости

С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на поезда за 60 суток до даты их отправления. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, осуществляется за 30 суток до отправления поезда.
Речь идет о таких поездах:
- № ½ Ивано-Франковск – Константиновка (через день);
- № 10/9 Мариуполь – Киев (через день);
- № 20/19 Киев – Лисичанск (по датам)
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск (ежедневно);
- № 70/69 Мариуполь – Львов (ежедневно);
- № 84/83 Мариуполь – Киев (ежедневно);
- № 92/91 Одесса – Константиновка (ежедневно);
- № 96/95 Мариуполь – Харьков (ежедневно);
- № 104/103 Жмеринка, Киев – Мариуполь (по датам)
- № 116 / 136−135 / 115 Киев – Бердянск, Покровск (ежедневно);
- № 124/123 Киев – Константиновка (ежедневно);
- № 126/125 Киев – Константиновка (ежедневно);
- № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск (ежедневно);
- № 140/139 Днепр – Лисичанск (ежедневно);
- № 142/141 Львов – Бахмут (ежедневно);
- № 142/141 Одесса – Мариуполь (через день);
- № 205/206 Покровск – Харьков (по указанию);
- № 215/216 Покровск – Новоалексеевка (по указанию).
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