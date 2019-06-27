Билеты поезда на Донбасс можно предварительно купить только за 30 дней. Новости

С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на поезда за 60 суток до даты их отправления. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

Речь идет о таких поездах: