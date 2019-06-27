Нормандский формат: Макрон и Путин обсудят подготовку. Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обсудить с главой РФ Владимиром Путиным на встрече «Большой двадцатки» в Осаке ряд тем, вызывающих взаимный интерес. Об этом сообщила сегодня, 27 июня, сообщила посол Франции в Москве Сильви Берманн на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, сообщает российский ТАСС.

«Президент Франции хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "Нормандском формате". Он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии, по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Завтра состоится их личная встреча в Осаке», – сказала она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между Украиной и Россией, а также участвовать в новом саммите в Нормандском формате.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе.