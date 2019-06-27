В Лисичанске подростки забросали пенсионера камнями. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) на одной из улиц города подростки бросали камни в пенсионера. Теперь, за хулиганский поступок детей понесут ответственность их родители. Об этом сегодня, 27 июня. сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по информации прокуратуры, 26 июня этого года в социальной сети Facebook был размещен видеоролик, на котором подростки бросают камни в пенсионера на одной из улиц города.

«В настоящее время участников происшествия установили. Все четверо подростков – местные жители: двое 13-летних ребят, 12-летняя и 13-летняя девушки», – говорится в сообщении.

Ка отмечается, в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), которые направлены в Лисичанский городской суд. «За это предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, с детьми была проведена индивидуальная профилактическая работа. «Дети осознали противоправность своих действий и извинились перед пенсионером за свой хулиганский поступок», – добавили в пресс-службе.