Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО. Новости

Украина планирует присоединиться к операциям НАТО в Ираке и на море. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко по итогам встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса сегодня, 27 июня, в Брюсселе, пишет «Интерфакс – Украина».

« Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, – это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море "Морской охранник" (Sea Guardian). В первую очередь – с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях » , – сообщил Петренко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составных сил обороны. Он также подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.