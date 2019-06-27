В Раду проходят уже 6 партий, – опрос. Новости

В голосовании на парламентских выборах планируют принять участие более половины украинцев, а на попадание в Верховную Раду претендует все больше партий. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Active Group.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то первенство получила бы партия «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Распределение сил, проходящих в ВР, выглядит следующим образом:

«Слуга народа» – 41,1%;

Оппозиционная платформа «За життя» – 9,2%;

«Батькивщина» – 8,6%;

«Европейская солидарность» – 8,6%;

«Голос» – 6,5%;

«Оппозиционный блок» – 5,1%.

«Оппозиционный блок» существенно нарастил позиции и, согласно этому исследованию, преодолевает 5-процентный барьер. Вплотную к этой отметке приблизилась Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%). У политсилы Владимира Гройсмана – 4,1%. Чуть меньше у партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 3,8%.

Опрос проводился компанией Active Group с 23 по 25 июня методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 2 900 чел. Погрешность не превышает 3,12%.