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В Раду проходят уже 6 партий, – опрос. Новости

В Раду проходят уже 6 партий, – опрос

27.06.19 23:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В голосовании на парламентских выборах планируют принять участие более половины украинцев, а на попадание в Верховную Раду претендует все больше партий. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Active Group.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то первенство получила бы партия «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Распределение сил, проходящих в ВР, выглядит следующим образом:

  • «Слуга народа» – 41,1%;
  • Оппозиционная платформа «За життя» – 9,2%;
  • «Батькивщина» – 8,6%;
  • «Европейская солидарность» – 8,6%;
  • «Голос» – 6,5%;
  • «Оппозиционный блок» – 5,1%.

«Оппозиционный блок» существенно нарастил позиции и, согласно этому исследованию, преодолевает 5-процентный барьер. Вплотную к этой отметке приблизилась Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%). У политсилы Владимира Гройсмана – 4,1%. Чуть меньше у партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 3,8%.

Опрос проводился компанией Active Group с 23 по 25 июня методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 2 900 чел. Погрешность не превышает 3,12%.

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