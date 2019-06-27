Кандидаты в Раду: Говорили об экологии Мариуполя и о деньгах в Донбасс. Новости

Сегодня, 27 июня, кандидаты на места в парламенте рассуждали – как быстро отремонтировать дороги, возродить промышленность Донбасса и украинское село. Они презентовали собственные программы и советовались с избирателями, на что следует обратить внимание в регионах, передает телеканал «Украина».

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Вадим Новинский – кандидат в депутаты от «Оппозиционного блока» – в Мариуполе представил общественности план развития города и рассказал о своих приоритетах в парламенте. Акцентирует, что команда мэра Вадима Бойченко уже сделала многое для горожан, и есть что улучшать. Городу необходимы новые университеты, больницы, набережная, а еще много скверов и парков, которые станут частью большого экологического проекта. Мариуполь хоть и промышленный город – может стать экологически чистым. И задача №1 в парламенте – всячески способствовать возвращению мира на Донбасс.

«В нашей команде люди, которые каждый день решают насущные проблемы украинцев, каждый день лицом к лицу. И жители городов им доверяют. Мы хотим мира, хотим возрождения промышленности экономического развития. Хотим, чтобы деньги, которые зарабатывались – оставались в городах, чтобы их не тратили центральные киевские чиновники», – сказал кандидат в народные депутаты по одномандатному округу № 57 Вадим Новинский.

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Олег Ляшко сегодня был в Киевской области. Фермеры, с которыми пришлось пообщаться, против открытия рынка земли. Ведь уверены, что не выдержат конкуренции иностранцам. После инвентаризации свободных участков земли Олег Ляшко предлагает сдавать в пожизненную аренду фермерам. А в дополнение создать для них льготную систему налогообложения и давать дешевые кредиты.

«Продажа земли – это убить село окончательно. Вместо продажи земли, в деревню нужно вернуть коров. В украинских селах коровники должны строиться, а не в Польшу ездить на заработки. И вместо продажи земли – восстановление животноводства, как государственная политика. 5000 гривен дотации на корову дать, чтобы не была копеечная цена на молоко», – заявил Ляшко.

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко подписала меморандум о сотрудничестве с профессиональными объединениями транспортников Украины. Цель – привлечь дешевые зарубежные кредиты и ускорить строительство качественных дорог в стране. Обещает добиваться уменьшения налогового давления на транспортную отрасль.

«Нужно привлечь и инвесторов, и инвестиции, и кредитные ресурсы для того, чтобы полностью модернизировать все транспортные средства, которыми сегодня есть в Украине, и поставить их на современный эффективный уровень. Потому что мы, Украина, -– часть крупных европейских коммуникаций. Мы – часть большого сообщества транспортников Европейского континента.

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Люди перестанут оставлять маленькие городки и деревни, когда там появятся новые предприятия, а значит и рабочие места. В этом убежден кандидат в народные депутаты Борис Колесников. Он сегодня с рабочей поездкой был под Константиновкой Донецкой области. По словам политика, восстановление инфраструктуры, в частности дорог и водопроводов, даст мощный сигнал инвесторам вкладывать деньги в Донбасс. Это позволит модернизировать промышленность и производство, и будет возможным конкурировать с зарубежными компаниями. Пока же украинские предприниматели в менее выгодных условиях.

«Сегодня 5 лет как была подписана экономическая ассоциация с Евросоюзом, которая полностью уничтожила пищевую промышленность Украины и сельское хозяйство. Да, должна быть свободная конкуренция. Но тогда же вы обеспечьте крестьянам кредиты, такие, как получают в Польше под 2,5%. Обеспечьте мелиорацию, подвод воды. Тогда наши садоводы будут действительно настоящими конкурентами, и пойдет борьба за качество», – уверен кандидат в народные депутаты по одномандатному округу № 49 Борис Колесников.