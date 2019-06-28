Сенат конгресса США одобрил $300 млн военной помощи Украине. Новости

Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 октября), который предусматривает выделение Украине военной помощи на 300 млн долларов, в том числе и на так называемые летальные вооружения. Об этом со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN сообщает « УНН ».

Как отмечается в документе, инициатива « разрешает выделить до 300 млн на помощь Украине в области обеспечения безопасности, из которых 100 млн доступно только для летального вооружения » . Проект, в частности, направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой обороны и противокорабельных ракет.

В свою очередь, в Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Киеву 250 млн долларов на военную помощь. После принятия этой инициативы конгрессменами, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали проектов.

Напомним, палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины.