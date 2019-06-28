Сводка из зоны ООС за 27 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое боевое травмирование. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Опытного из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом со Старогнатовкой из артиллерийских систем калибра 152 мм;

три раза неподалеку Марьинки из минометов калибра120 и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза окраине Новотроицкого из гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Водяное из ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;

на окраине Павлополя из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 18 раз:

район населенного пункта Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм;

вблизи Золотого-4 из гранатометов различных систем;

трижды на окраине Новгородского из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку Новолуганского из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Луганское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Орехово из станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраине Светлодарска из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Пивденное из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Крымского из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраине Зайцево из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Лопаскино из минометов калибра 82 мм.

В «ДНР» также заявили об обстрелах и ранении мирного жителя. Там утверждают, что под огонь попали Докучаевск, Веселое, Жабичево, Ленинское, Саханка, Доломитное, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская», терминал ДАП, Вольво-центр), Александровка, Васильевка, Пикузы (после переименования Коминтерново). Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, БМП-2, АГС, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела осколочное ранение мягких тканей получил мужчина, 1966 г.р., проживающий в Веселом по ул. Набережная, д. 28.

Вследствие обстрела поселка Александровка на западе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка с применением минометов повреждения в результате прямого попадания боеприпасов получили дома по адресам:

ул. Школьная, 13 (повреждена несущая стена, кровля, остекление);

ул. Школьная, 19 (повреждена кровля, потолочное перекрытие, остекление).

Также произошло возгорание дома по адресу ул. Марка Озерного, 71.

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режим тишины». Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.