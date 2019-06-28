Взрыв в Донецке: Погиб мужчина (Фото, видео). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня ночью в многоэтажном доме в квартире на пр. Ленинский произошел взрыв газа. Погиб мужчина. Об этом сегодня, 28 июня, сообщают местные жители в социальных сетях.

«Взорвалась квартира по адресу пр. Ленинский, 37А (походу газ), держу в курсе. Я на этаж ниже живу и в соседнем подъезде», – пишет автор поста.

Позднее пользователи уточнили, что во время взрыва погиб мужчина. «Там мужчина погиб», – написала Катя.

#Донецк, пр. Ленинский 37а, ночью 27-28/06/19 взрыв в квартире (предположительно, газ), погиб мужчина: "На видосе шутки из-за паники" pic.twitter.com/EDjelXfAMf — Necro Mancer (@666_mancer) 28 июня 2019 г.

При этом в комментариях горожане стали выражать сомнение в версии со взрывом бытового газа. Причиной стали звуки боевых действий, которые были слышны в районе ЧП.

Дмитрий: «В свете последних событий, это точно газ?»;

Анна: «Бои идут. Какой газ».

Вместе с тем, другие пользователи отметили, что Ленинской проспект не находится в зоне боевых действий.

Семен: «Если бы это был снаряд или вроде того, то окон не было у половины дома. А тут даже у квартир на этаж ниже все на месте».

Анна: «Ленинский проспект! Туда ни из какого орудия не прилетит только в одну квартиру».

В «МЧС ДНР» подтвердили гибель мужчины. «28.06.2019 г. Донецк, Ленинский р-н, просп. Ленинский, трехкомнатная квартира на девятом этаже девятиэтажного дома – пожар, в результате которого погиб мужчина 1995 г.р. Квартира пожаром уничтожена полностью. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.