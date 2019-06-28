Пускают по 6 машин: Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня. Новости

Сегодня утром, 28 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 июня через КПВВ последовало 45,9 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10655 человек и 1260 транспортных средств;

«Марьинка» – 10040 человек и 1750 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9120 человек и 1465 транспортных средств;

«Гнутово» – 4880 человек и 1130 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11220 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 15/40;

«Марьинка» – 10/65;

«Новотроицкое» – 15/40;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»КПП / «Горловка» («ДНР»):

Вита: «6:06. Горловка, за шлагбаумом до поворота»

Приходько: «9:12. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:10 на пункте пропуска 90 автомобилей, 9 автобусов и микроавтобусов, до 100 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Валентин: «4:41. Каргил в Украину общая начало спуска с моста»;

Сергей: «5:07. Каргил – общая начало моста. Льгота 40-45 машин»;

Олег: «6:16. На Марьинке в Донецк точно не скажу, но не много, машин 50»;

Alexandr: «7:09. Каргилл – основная до туалета. Машин 60, льгота машин 20. Движение хорошее».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР») :

Игорь: «4:46. Еленовка – общая между 3 и 4 туалетом, льгота машин 25 примерно»;

Svetlana: «5:36. Еленовка, общая до 4 туалета, льготная примерно 25 машин. Пеших полный навес»;

Nik: «8:34. На Еленовке пускают по 6 машин»;

Nad: «8:34. Очередь до последнего туалета. Льгота была маленькая, машин 5»;

Виктор: «9:00. Новотроицк на Донецк машин 30-40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алина: «5:24. 80 машин + льгота 30. Стоим с 4:00»;

Алина: «8:57. Уже машин больше сотни, льгота зашкаливает. Все на моря едут, все с детворой».

КПВВ «Станица Луганская»: