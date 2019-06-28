Два неопознанных БПЛА: В ОБСЕ рассказали детали о разведении сил у Станицы Луганской. Новости

В полдень 26 июня, находясь на участке разведения в районе Станицы Луганской (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований выпустили белые сигнальные ракеты со своих крайних передовых позиций соответственно к северу и югу от деревянного трапа над разрушенной частью моста в Станице Луганской. Это, согласно сообщениям, означало готовность к разведению сил и средств. Об этом говорится в отчете Миссии.

В 12:02 и 12:14 соответственно наблюдатели видели, как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований выпустили со своих крайних передовых позиций по одной зеленой сигнальной ракете, что свидетельствовало о начале процесса разведения.

В 12:10 члены патруля Миссии видели, как 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины на автомобиле (типа УАЗ) покинули позиции на участке разведения, выехав за его пределы в северном направлении. С 12:15 до 15:00 наблюдатели видели, как 12 членов вооруженных формирований, грузовик и зенитную установку отвели с участка разведения и передислоцировали ближе к памятнику князю Игорю, к юго-востоку от участка разведения.

В тот же день на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) к северу от участка разведения в районе Станицы Луганской наблюдатели отметили, что с 11:45 до 12:20 пропуск гражданских лиц через указанный КПВВ был приостановлен, а в очереди на переход ожидали 200–300 человек. Пропуск возобновили в 12:20, и члены патруля Миссии отметили равномерное движение гражданских лиц в обоих направлениях.

К 15:00, по наблюдениям СММ, на крайних передовых позициях уже не было военнослужащих Вооруженных сил Украины, членов вооруженных формирований и техники.

В течение дня наблюдатели четырежды видели два неопознанных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) – один черный, другой белый дельтавидной формы, – пролетавшие над участком разведения.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также: