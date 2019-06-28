Зарплаты украинцев в среднем выросли на 21%, – Минфин. Новости

Украинцы по-прежнему тратят на продукты половину заработка, но доходы в стране выросли на 21%. Об этом сообщило Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре, пишет « Сегодня.ua » .

Ссылаясь на официальную статистику, ведомство подтвердило, что средняя по стране зарплата преодолела психологический рубеж в 10 тыс. грн, составив 10 269 грн.

Но при этом заработки в большинстве регионов все равно ниже – от семи до девяти тысяч гривен.

Самые высокие оклады традиционно достаются киевлянам – в среднем 15 876 грн. Немного ниже средние зарплаты в Донецкой и Днепропетровской областях – 12 134 и 10 590 грн соответственно.

Меньше всего платят специалистам в Черновицкой и Херсонской областях – в среднем 7 698 и 7 695 грн соответственно.