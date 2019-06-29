Новая редакция украинского правописания: Суд отложил рассмотрение дела . Новости

Окружной административный суд города Киева провел подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева

«С целью предоставления ответчику времени для подготовки отзыва на иск и размещения объявления в средствах массовой информации о слушании дела суд отложил рассмотрение до 15 августа 2019 года», – говорится в сообщении.

В суде также напомнили, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери – ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания».