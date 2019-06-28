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Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг (Фото). Новости

Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг (Фото)

ДН

28.06.19 11:42dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 28 июня, волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.  Об этом участники акции сообщают в социальных сетях.

Акция приурочена ко Дню Конституции Украины.

«Донецк! Встречай со стороны КПВВ Марьинка-Александровка государственный флаг», – пишет пользователь с никнеймом «Скаженный Оскар».

При этом в комментариях к постам пользователи, большинство из которых находится на неконтролируемой правительством территории, в основном, пишут одно слово: «Спасибо».

  • Наталья: «Дякую!»;
  • Роман: «Дякую!»;
  • Татьяна: «Дякую!»;
  • Александр: «Дякую!»;
  • «Баба Тома»: «Спасибо, мои родные! Вы лучшие! Реву...»;
  • «Лісовий Брат»: «Клас!»;
  • Наталья: «Слава Украине!».

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке появились поздравительные листовки с Днем Конституции Украины. В центре города сегодня вывесили большой флаг Украины.

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