Спасибо, родненькие: В сторону Донецка запустили украинский флаг (Фото). Новости

Сегодня, 28 июня, волонтеры, активисты, местные жители и украинские военные запустили на воздушных шарах украинский флаг в сторону временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об этом участники акции сообщают в социальных сетях.
Акция приурочена ко Дню Конституции Украины.
«Донецк! Встречай со стороны КПВВ Марьинка-Александровка государственный флаг», – пишет пользователь с никнеймом «Скаженный Оскар».
При этом в комментариях к постам пользователи, большинство из которых находится на неконтролируемой правительством территории, в основном, пишут одно слово: «Спасибо».
- Наталья: «Дякую!»;
- Роман: «Дякую!»;
- Татьяна: «Дякую!»;
- Александр: «Дякую!»;
- «Баба Тома»: «Спасибо, мои родные! Вы лучшие! Реву...»;
- «Лісовий Брат»: «Клас!»;
- Наталья: «Слава Украине!».
Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке появились поздравительные листовки с Днем Конституции Украины. В центре города сегодня вывесили большой флаг Украины.
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