Обстрел окраины Донецка: Два человека ранены, поврежден дом (Фото). Новости

Сегодня, 28 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке ранены двое гражданских и серьезно разрушен многоквартирный дом в Петровском районе города. Об этом сообщают представители незаконных вооруженных формирований «ДНР».

По их данным, в результате минометного обстрела пострадали жители поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка.

«В 04:30 получили ранения находившиеся дома мирные жители – мужчина и женщина. Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина доставлен в городскую больницу №14 с диагнозом ранение левого плеча и лобной части», – говорится в сообщении.

Также в результате обстрела разрушено 12 оконных блоков и повреждено 15 квадратных метров кровли многоквартирного жилого дома по адресу ул. Косарева, 84.

Представители «ДНР» в обстреле обвиняют ВСУ.

Местные жители в социальных сетях опубликовали фото дом, который подвергся обстрелу.