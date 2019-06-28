Сегодня на Каргиле чудо дивное: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»КПП / «Горловка» («ДНР»):

Виктория: «9:49. Горловка на Артемовск пол-сетки пеших»;

Виктория: «11:24. ДНР паспортный на Горловку – людей с одного автобуса примерно. Из Горловки до Майорска пешим ходом прошла за полтора часа»;

Дарья: «12:12. Машин в сторону Бахмута (Артемовска) 40 штук, пеших немного. Удачи в проезде».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «9:59. На Марьинке на въезд на Донецк машин 25»;

Геннадий: «10:33. Сегодня на Каргиле чудо дивное! Мы подъехали в 4:30 , были на спуске с моста, льготы почти вровень с нашим рядом. Пропускали очень быстро и оперативно! Каждые 5-8 минут, с каждого ряда по 3 авто. В 9:15 выехали из Украины. Не верили такому счастью! На Каргиле в Украину пеших мало, из Украины очень много. Авто из Украины 25 перед броневиком и 40 перед Б». Льготы нет»;

Я: «10:48. Каргил на выезд машин 30, льготы 3»;

Ольга: «10:55. На Каргиле на въезд льготная 20. Основная 30-40»;

Серафим: «11:39. Каргил на выезд основная 30 машин»;

Я: «11:47. Каргил на въезд в Донецк: машин около 100, автобусов 8»;

Евгений: «14:10. Каргил проехал в 12:30, из Украины в Донецк. Все работало»;

Сергей: «14:22. Каргил в сторону Украины – основная до моста, льгота более 20 авто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вано: «11:12. Еленовка на Мариуполь. Около 80 общей, льготы нет. Пешей очереди нет. Пешую очередь привели в порядок, наконец! Теперь сразу за будкой полиции новая будка пограничная, и сразу за ней стоит бусик до Перлыны. Все в шоке, что хоть что-то правильное сделали»;

Андрей: «12:41. Еленовка в Украину 65 основная и 10 льготки»;

Стас: «13:14. На выезд машин 70»;

«Suslik»: «13:42. Еленовка. Основная 50, льгота – 6»;

Владимир: «14:08. В Донецк на Еленовке очередь до старого блокпоста. Пропускают по 6 машин в 15-20 мин.».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анна: 10:22. Пищевик в сторону Донецка 10 машин»;

Владимир: «10:57. 10:38 Пищевик в Донецк практически без очереди, 11:05 прошли. Пищевик в Мариуполь машин 30. Октябрь в Донецк на 11:00 машин 60-70, запускают 4 машины из общей раз в 10 минут. Октябрь в Мариуполь не видно»;

Анна: «13:47. На Октябре в Украину пусто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Читайте также: