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Трамп и Путин обсудили Украину на саммите G20. Новости

Трамп и Путин обсудили Украину на саммите G20

28.06.19 15:10dnews.dn.uaНовости

Фото: BBC.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщается на странице Белого дома в Twitter.

«Президент Дональд Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», – говорится в сообщении.

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