Трамп и Путин обсудили Украину на саммите G20. Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщается на странице Белого дома в Twitter.

«Президент Дональд Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», – говорится в сообщении.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU