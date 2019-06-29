В Украине провели воздушный мониторинг границы с Россией (Фото) . Новости

На российско-украинской границе заместитель МВД Вадим Троян совместно с заместителем председателя Госпогранслужбы во время рабочей поездки в Харьковскую и Луганскую области с борта вертолета осмотрели пограничную инфраструктуру, инженерные сооружения и заграждения . Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время визита пограничники ознакомили Вадима Трояна с ходом проведения работ по обустройству границы с РФ на участке ответственности Восточного регионального управления. Заместитель главы МВД также непосредственно посетил участок границы, где сейчас ведутся работы по инженерно-техническому обустройству.

Отмечается, что общая протяженность контролируемого участка российско-украинской границы по суше составляет более 1500 км.

Во время поездки заместитель председателя Госпогранслужбы Олег Бляшенко отметил, что в пределах Харьковской области на границе с РФ оборудовано более 10 опорных пунктов, развернуто 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации. А в пределах Черниговской, Харьковской и Луганской областей создано более 300 км противотранспортные рвов, проложено более 300 км рокадных дорог и контрольно-следовой полосы. Работы пока не останавливаются.

«В 2019 году для реализации Плана инженерно-технического обустройства российско-украинской, украинской-молдавской границы и территорий, прилегающих к админгранице с ТОТ АР Крым из бюджета профинансировано 123 млн. грн. (30% от предусмотренных средств на 2019 год). Работа в этом направлении продолжается», – отметил Вадим Троян.