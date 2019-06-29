Уклонение от призыва: За пять лет в Украине открыто почти 2 тысячи производств. Новости

В течение 2014-2018 годов в Украине было учтено 1940 уголовных производств по статье об уклонении от призыва на срочную военную службу. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в ответ на запрос « УНН ».

Так, в 2014 году было учтено 10 уголовных производств по статье 335 УК Украины (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, – прим.). Всего зарегистрировано – 87, из них закрыто – 77.

В 2015 году было учтено 342 уголовных производства. Всего зарегистрировано – 558, из них закрыто – 216.

В 2016 году было учтено 448 уголовных производств. Всего зарегистрировано – 898, из них закрыто – 450.

В 2017 году было учтено 422 уголовных производств. Всего зарегистрировано – 896, из них закрыто – 474.

В 2018 году было учтено 718 уголовных производств. Всего зарегистрировано – 1313, из них закрыто – 595.

Ранее сообщалось, что Донецкая область в числе первых в Украине выполнила план весенне-летнего призыва на срочную службу.