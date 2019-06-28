На территорию «Л-ДНР» нелегально переправили десятки грузовиков: СБУ раскрыла схему. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования терроризма через нелегальные поставки на временно неподконтрольные украинскому правительству территории грузовых автомобилей. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что начиная с 2016 года житель временно неподконтрольной территории покупал на территории ЕС грузовые автомобили, регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов злоумышленник переправлял транспортные средства транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно неподконтрольных территориях.

«Сотрудники СБ Украины установили, что «перевозчик» платил российской оккупационной администрации от 2 до 5% стоимости при регистрации ввезенных грузовиков в ОРДЛО. За время существования противоправного механизма злоумышленник переправил более двадцати грузовых автомобилей общей стоимостью почти тринадцать миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта производства во время очередной попытки вывоза грузовика через государственную границу Украины.

Сейчас организатору противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, наложен запрет на вывоз транспортного средства с территории нашей страны и его отчуждение.

Продолжаются следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.