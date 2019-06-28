В Украине воюют несколько тысяч российских солдат, – экс-глава ЦРУ . Новости

По оценкам США, в конфликте на Донбассе задействованы несколько тысяч российских военнослужащих, сообщил в интервью журналу «Новое время» американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011–2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

Комментируя нынешний объем военной поддержки США для Украины, а Конгресс выделил $200 млн в текущем году и еще $250 млн – в следующем, он отметил: «Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат».

Он также назвал «позитивным шагом» предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

«$200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег», – оценил Петреус выделяемый Украине объем средств.

Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, «что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане».

«И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты [президентских] выборов, которые показывают чаяния украинцев – они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ», – добавил американский генерал.