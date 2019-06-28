Выхватил оружие у полицейского: На Донетчине в отделении полиции застрелился мужчина. Новости

Житель Константиновки (Донецкая обл.) в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на женщину, соединенное с насилием. Злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был оперативно задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Завладев оружием сотрудника полиции, подозреваемый покончил с собой. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Пьяный мужчина напал на прохожую, несколько раз ударив ее. Сначала потерпевшей удалось спастись, но нападающий догнал ее и завладел имуществом.

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле).

По факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего).

Подозреваемый был доставлен в Константиновское отделение полиции. Предварительно известно, что, находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и покончил с собой.

По факту начато служебное расследование. На время его проведения начальник Константиновского отделения полиции и ответственный от руководства отстранены от выполнения служебных обязанностей.

О факте сообщено в Государственное бюро расследований. На месте работают сотрудники ГБР при содействии руководства полиции Донецкой области.