Представитель Минобороны с партнерами из НАТО обсудили агрессию РФ на Донбассе. Новости

Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Анатолий Петренко сообщил партнерам по НАТО о ситуации на востоке Украины с учетом продолжающихся агрессивных действий РФ. Об этом рассказал сам Петренко, который принимал участие в нескольких заседаниях в рамках мероприятий на уровне министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет «Новое время.

«Мы обратили внимание наших партнеров на процедуры по упрощению выдачи паспортов Украины для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на игнорирование (РФ, – прим.) решения Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей, на непризнание (Россией, – прим.) результатов официального расследования по самолету MH-17. Это все – вещи, которые происходят, к сожалению, на фоне обострившейся военной обстановки на востоке Украины», – сказал Петренко

Саммит министров обороны стран – членов НАТО прошел в Брюсселе 26-27 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что, по словам Петренко, Украина планирует присоединиться к операциям НАТО в Ираке и на море.