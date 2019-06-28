В Мирнограде разыскивают водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия (Фото). Новости

Мирноградским отделением полиции разыскивается Роженко Владислав Юрьевич, 1996 года рождения, который на автомобиле ДЭУ совершил наезд на пенсионерку. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение об обнаруженном на обочине дороги трупе женщины.

В результате осмотра места происшествия и проведенных оперативных мероприятий было установлено, что потерпевшая двигалась на велосипеде и на нее наехал автомобиль под управлением 23-летнего местного жителя. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Водитель оставил легковушку неподалеку и скрылся с места происшествия. Местонахождение мужчины устанавливается.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

«Всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП, просим обратиться в полицию по телефонам: 102, 050-261-82-26. Конфиденциальность гарантируем», – говорится в сообщении.