Кофейня у линии разграничения: Предприниматель из Красногоровки верит, что люди вернутся. Новости

В конце июня в Красногоровке (Донецкая обл.) предприниматель Анатолий Гнатюк открыл собственную кофейню.

Кафе в Красногоровке предприниматель основал на первом этаже одной из многоэтажек. Деньги на воплощение своего проекта получил от Красного Креста, куда подал грантовое предложение, и сомг закупить необходимое оборудование.

До войны в этом помещении Анатолий Гнатюк имел фотостудию, также часть площади сдавал в аренду. Во время обстрела в 2014 году сюда попал снаряд. «Все разнесло взрывом снаряда, боевики попали в банкомат, который здесь стоял, но в нем давно не было денег. Все мое помещение было разрушено. После этого я заболел, потерял доход и несколько лет даже не приходил в эту квартиру», – поделился Анатолий Гнатюк.

Постепенно за собственные деньги и грантовую помощь от чешской организации «Человек в беде» предприниматель восстановил помещение, фотостудию в нем решил не устраивать, поскольку многие люди выехали из города, и это дело перестало приносить прибыль. «Я решил сделать кафе, купил оборудование, взял на работу двух человек. Готовим кофе, пирожные беру домашние у местных жителей, в перспективе будет авторское мороженое. Мы работаем только вторую неделю, ежедневно у нас есть люди, я радуюсь этому», – сказал предприниматель.

Также Анатолий Гнатюк продолжает заниматься фотографией, предоставляет такие услуги местным жителям. «Я хочу, чтобы закончилась война, люди вернулись домой, чтобы мы жили в мирной и богатой стране. Мы на этой земле родились, нам здесь и жить. В народе говорят: где родился, там и пригодился», – считает Анатолий Гнатюк.

Источник: «Бизнес-Восток»