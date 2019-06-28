В «ДНР» показали, что хотят сделать на КПП «Еленовка» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» КПП «Еленовка» начали закупать блочные офисные помещения, компьютеры, технику, стройматериалы и прочее. Об этом сообщил «заместитель председателя правительства ДНР» Владимир Пашков, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Создана межведомственная комиссия, в рамках работы этой комиссии разработан сетевой план-график работ, где мы запараллелили строительные работы на всех четырех контрольно-пропускных пунктах. Сейчас начаты работы на КПП «Еленовка». Проектом мы предполагаем увеличить пропускную способность в пять раз», – сказал вице-премьер.

По словам Владимира Пашкова, на данный момент закупаются блочные офисные помещения, компьютеры, техника, стройматериалы и прочее. Завершить строительные работы на КПП «Еленовка» планируется к осени этого года.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Еленовка» начаты работы по благоустройству.

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