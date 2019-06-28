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Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили в Минск. Новости

Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили в Минск

28.06.19 15:31pravda.com.uaНовости

Фото: «Українська правда»

Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев, пишет «Украинская правда».

Среди освобожденных пленных: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Сообщается, что «главари Д-ЛНР» передали также документы освобожденных – их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину. 

Уточняется, что четырех украинцев в «Д-ЛНР» «приняли решение освободить в одностороннем порядке».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители «Д/ЛНР» собираются вернуть в Украину.

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