Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили в Минск. Новости

Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев, пишет «Украинская правда».
Среди освобожденных пленных: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
Сообщается, что «главари Д-ЛНР» передали также документы освобожденных – их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.
Уточняется, что четырех украинцев в «Д-ЛНР» «приняли решение освободить в одностороннем порядке».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители «Д/ЛНР» собираются вернуть в Украину.
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