Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили в Минск. Новости

Четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев, пишет « Украинская правда » .

Среди освобожденных пленных: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Сообщается, что « главари Д-ЛНР» передали также документы освобожденных – их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.

Уточняется, что четырех украинцев в «Д-ЛНР» « приняли решение освободить в одностороннем порядке » .

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители «Д/ЛНР» собираются вернуть в Украину.