Украина имеет право приостановить свое участие в Будапештском меморандуме, – Смешко. Новости

Будапештский меморандум – это не клочок бумаги, а международно обязывающий документ. Об этом заявил лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко в эфире в эфире одного из украинских телеканалов.

«Согласно Венской конвенции, любая страна, чей руководитель или министр иностранных дел поставил свою подпись под документом, – это международно обязывающий документ (независимо от формы ратификации внутри страны)», – сказал Смешко.

По его словам, в Венской конвенции о праве международных договоров записано: если страна предоставила услуги – имеет право требовать. «Вы знаете, что первой страной, которая предоставила нам гарантии на 7 часов раньше, чем в Будапеште был подписан соответствующий меморандум, – это Китай? Агентство "Синьхуа" сразу об этом сообщило. Где у нас до сих пор официальное обращение в Китай стать частью переговоров? Где наше официальное обращение в Британию? Где вообще официальное обращение, чтобы за стол сели ядерные государства, подписавшие Будапештского меморандума? Государства для России гораздо больше имеют аргументов и рычагов, чем любой другой формат», – отметил Смешко.

Он напомнил, что, начиная с Александра III, Россия исповедует один принцип: у них нет друзей, есть только армия и флот. И если не противопоставить России за столом переговоров армию и флот более мощных государств, которые должны быть заинтересованы в восстановлении международного права, разрушенного пренебрежением Будапештского меморандума, – ни одна страна мира больше ядерного оружия не отдаст.

«Украина, если не выполнены ее требования и не обеспечены гарантии согласно Будапештскому меморандуму, имеет право отменить свое участие в договоре о безъядерном статусе. Украина имеет силы и таланты, чтобы восстановить экономику, армию, дипломатию и информационную политику. Мы должны заботиться только о себе, где-то даже заболеть экономическим национализмом и эгоизмом – вот тогда будут все уважать», – считает Смешко.