Экономическая часть договора об ассоциации с ЕС убивает украинское сельское хозяйство, – Колесников. Новости

Экономическая часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом является убийственной для Украины. Такое заявление сделал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область на сельскохозяйственное предприятие «Сады Донбасса», передает «Сегодня.ua».

«5 лет назад была подписана ассоциация с Евросоюзом, которая полностью уничтожила пищевую промышленность Украины и сельское хозяйство. Власть говорит: "Должна быть свободная конкуренция". Да, должна быть. Но тогда вы хотя бы обеспечьте селянам кредиты, такие, как они получают в Польше – под 2,5-3%, обеспечьте мелиорацию. Тогда и будет настоящая конкуренция, будет идти борьба за качество. А так получается, что из Европы можно поставлять все без каких-либо ограничений, а туда на каждую аграрную продукцию есть квоты», – отметил оппозиционный премьер.

При этом политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС политик считает приемлемой. Однако именно эту часть Соглашения Украина все еще не спешит реализовывать.

«С точки зрения политики, Соглашение хорошее. Борьба с коррупцией, прозрачность – это все нужно. Но прошло 5 лет, а честных судов так и не построили. Какой бы бизнес у вас ни был – от маленького сада, до большого завода – права инвесторов и собственников не защищены», – акцентировал Колесников.

Следствием провалов в экономической политике стала и массовая трудовая эмиграция украинцев, считает политик.

«Экономика не развивается, еще и люди все уехали. При этом власть говорит бизнесу: "Люди уезжают, значит, платите больше!". А как платить больше, если кредиты под 20%? Какой же это бизнес тогда? Если сидит прокурор на прокуроре, генерал на генерале, а СБУ лазит по садам и ищет сепаратистов. О каком развитии можно говорить?», – подчеркнул оппозиционный премьер.

Колесников уверен, что необходимо закрыть все проверяющие организации и оставить только Министерство финансов.

«Все доходы и затраты должны быть в руках одного министерства. Об остальном нужно забыть. Никакие спецслужбы, полиция или прокуратура не должны иметь права общаться с бизнесом», – сказал он.

Колесников также напомнил, что чиновники – это нанятые за деньги налогоплательщиков на работу люди. «Их задача – обеспечить качественное образование, медицину и коммунальные услуги. И пока не будет такого отношения, ничего не изменится», – подытожил он.