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В центре Луганска вывесили флаг Украины. Новости

В центре Луганска вывесили флаг Украины

28.06.19 16:11dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Сегодня, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно неподконтрольного украинскому правительству Луганска  неизвестные вывесили флаг Украины. Об этом сообщил активист Виталий Овчаренко в своем Twitter.

«Сегодня в оккупированном Луганске неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. Флаг развернули по адресу квартал Олексиева 2, что находится в центре города. Флаг провисел больше часа», – пишет активист.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 июня, в центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка неизвестные вывесили флаг Украины.

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