Торецк снова остался без водоснабжения: Авария на водоводе. Новости

Сегодня, 28 июня, прекращена подача воды на Торецк (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке поврежден водопровод диаметром 900 мм.

Компания «Вода Донбасса» уже определила место, где произошла аварийная ситуация, и приступила к ремонту.

«Ситуация осложняется тем, что порыв – на оккупированной территории, а оккупационная власть не привыкла заниматься гуманитарными проблемами жителей как оккупированных, так и свободных от оккупантов украинских территорий. Обращаюсь к международным организациям с требованием проконтролировать, чтобы оккупанты не оказывали препятствий для проведения работ. Водопровод должен быть восстановлен в кратчайшие сроки», – написал Куць

При это он подчеркнул, что пока город имеет запас воды в резервуарах. При необходимости будет организован подвоз.

Напомним, в Донецкой области 20 июня приостановили подавать воду водопроводом «Горловка-Торецк» из-за проведения ремонтных работ. Они были завершены 22 июня.