Мэй требует от Путина освобождения пленных моряков и деэскалации на Донбассе. Новости

Британская премьер Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что Россия должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность и напомнила о требовании освободить пленных украинских моряков. Об этом сегодня, 28 июня, заявил представитель Даунинг Стрит по итогам переговоров Путина и Мэй на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, сообщает «Европейская правда».

«Она сказала президенту, что нормализации наших двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующее деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», – заявил представитель британского правительства.

Он напомнил о враждебном вмешательстве РФ во внутренние дела других стран, российской дезинформации и кибератаках.

Мэй также отдельно обсудила с Путиным вопрос Украины и захваченных украинских моряков. «Она также отметила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, и для достижения прогресса необходимо осуществить деэскалацию конфликта и освободить 24 украинских военнослужащих, суда которых были силой захвачены в Черном море», – отметил представитель.

Встреча Мэй и Путина стала первой двусторонней встречей лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй напомнила президенту РФ, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия.