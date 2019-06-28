В «ДНР» гражданку Украины отправили в колонию на 12 лет. Новости

«Верховный суд ДНР» признал гражданку Украины виновной «в осуществлении шпионажа и экстремистской деятельности». Об этом сообщили в «генпрокуратуре ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что «в ходе следствия было установлено, что фигурантка уголовного дела, исходя из своих политических убеждений», выехав на подконтрольную украинской власти территорию, в ноябре 2015 года «передала сотрудникам СБУ сведения о местонахождении военных объектов ДНР».

Также говорится о том, что «обвиняемая размещала в социальных сетях фотографии с агитационными материалами против территориальной целостности ДНР».

Гражданку Украины в «ДНР» приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.