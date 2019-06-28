Зеленский присвоил звание «Герой Украины» солдату, который погиб на Донбассе в День Конституции. Новости

Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» старшему солдату Андрею Волосу посмертно. Об этом сказано в указе, который глава государства подписал 27 июня, сообщает сегодня, 28 июня, пресс-служба главы государства.

Военнослужащий отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м – операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

28 июня 2018 года возле населенного пункта Пивденное (Южное/ Чигари, Донецкой области) старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранение в результате снайперского выстрела и по пути в госпиталь скончался.

В СМИ сообщалось, что Андрей Волос пошел служить в девятнадцать лет. А до тех пор девять раз пытался попасть добровольцем на войну. Но ему каждый раз отказывали, потому что очень юный. Андрей также был единственным сыном у матери.

Также другим указом президент отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и совершивших самоотверженные действия, защищая Украину. Орденами «За мужество» II и III степеней, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику отечества» награждены 40 бойцов, 11 из них – посмертно.