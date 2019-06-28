Крушение БПЛА ОБСЕ: Самолет уводили от жилых домов. Новости

27 июня команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выполняла полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами на юге Донецкой области. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«В 23:18, когда БПЛА пролетал около н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), бортовые системы зафиксировали, что температура двигателя летательного аппарата достигла критически высокого значения, после чего он стал быстро терять мощность и высоту. Пытаясь выполнить контролируемое приземление БПЛА вне жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом», – говорится в сообщении.

По оценке СММ, БПЛА пропал вскоре после 23:22 в районе к югу от Верхнешироковского (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

«На данный момент слишком рано делать выводы о причинах происшествия. СММ предпринимает срочные действия по установлению местонахождения своего БПЛА дальнего радиуса действия. Миссия сообщит о соответствующих результатах», – резюмируется в сообщении.