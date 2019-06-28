Кучма посетил место разведения возле Станицы Луганской и назвал главные национальные интересы Украины (Фото). Новости

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма посетил район разведения сил возле Станицы Луганской. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По его словам, в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

«Твердо подчеркиваю: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизней каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий – один из самых главным и наиболее приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность», – отметил Кучма.

Командующий Операции Объединенных Сил Александр Сирский доложил о ситуации в зоне ООС в целом и относительно действий Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской в ​​контексте имплементации рамочного решения ТКГ.

Стоит отметить, что в соответствии с Рамочным решением противоположная сторона должна отойти за линию, определенную Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Это означает, что они, в том числе, должны убрать укрепительное сооружение, которое сейчас находится вблизи украинской части КПВВ «Станица Луганская». В 2016 году НВФ «ЛНР» захватили эту территорию вопреки Минским договоренностям.

Леонид Кучма подробно общался с украинскими военными, которые несут службу в зоне ООС; говорил с пограничниками, работающих на КПВВ, и, конечно, с местными жителями и местными властями.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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