Кучма посетил место разведения возле Станицы Луганской и назвал главные национальные интересы Украины (Фото). Новости

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма посетил район разведения сил возле Станицы Луганской. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
По его словам, в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.
«Твердо подчеркиваю: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизней каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий – один из самых главным и наиболее приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность», – отметил Кучма.
Командующий Операции Объединенных Сил Александр Сирский доложил о ситуации в зоне ООС в целом и относительно действий Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской в контексте имплементации рамочного решения ТКГ.
Стоит отметить, что в соответствии с Рамочным решением противоположная сторона должна отойти за линию, определенную Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Это означает, что они, в том числе, должны убрать укрепительное сооружение, которое сейчас находится вблизи украинской части КПВВ «Станица Луганская». В 2016 году НВФ «ЛНР» захватили эту территорию вопреки Минским договоренностям.
Леонид Кучма подробно общался с украинскими военными, которые несут службу в зоне ООС; говорил с пограничниками, работающих на КПВВ, и, конечно, с местными жителями и местными властями.
Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
Читайте также:
- Разведение сил и средств: В Станице Луганской провели оперативное совещание (Фото)
- В районе Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств, – штаб ООС
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ
- В штабе ООС показали, как проходило разведение сил и средств у Станицы Луганской (Видео)
- Силы ООС вернутся на позиции у Станицы Луганской, если НВФ не отведут войска, – глава РГА
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал новые подробности
- Теперь России решать: Волкер отреагировал на разведение сил в Станице Луганской
- Нацполиция и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской, – МВД
- Положение ВСУ в районе Станицы Луганской улучшено, – Бондарь
- НВФ отвели свои подразделения от пешеходного моста в Станице Луганской, – пресс-центр ООС
- Только факты: Тука прокомментировал разведение войск в Станице Луганской
- Отвод сил у Станицы Луганской: Эксперты рассказали, что это даст и есть ли риски
- Мост в Станице Луганской демилитаризовали. Что дальше?
Комментарии