Все освобожденные из плена украинцы были в списках на обмен, – СБУ. Новости

Все четверо украинцев, освобожденные из плена «Д-ЛНР», находились в списках на обмен заложников. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, пишет « Сегодня.ua ».

« Да, они были в списках на обмен, и мы, Украинское государство и Служба безопасности, будем делать все возможное и невозможное, чтобы все украинские пленники вернулись к родным. Это для нас очень важный вопрос, и Служба безопасности ни дня не прекращала и не будет прекращать эту работу » , – сказала Гитлянская.

При этом она не сообщила точное количество украинских заложников на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. « Сегодня говорить очень трудно, поскольку очень много людей, которые есть в наших списках, которые мы формируем, в том числе, и на основании обращений родных, но они подтверждаются или не подтверждаются. Цифра очень часто коррелируется. Кто-то находится, кто-то не находится, к сожалению, но мы ведем базу, мы стараемся делать все, настаиваем на том, чтобы освобождали всех, кто сегодня находится в заложниках » , – сказала Гитлянская.

Ранее сообщалось, что четырех освобожденных из плена «Д-ЛНР» украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправились в Киев.