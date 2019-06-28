Сработали оперативно: В Торецке восстановили водоснабжение. Новости

Сегодня, 28 июня, подача воды на Торецк (Донецкая обл.) оперативно восстановлена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«По состоянию на 19:ОО аварию ликвидировали и восстановили водоснабжение Торецка. Спасибо работникам компании "Вода Донбасса" за оперативную и эффективную работу», – написал он.

Как сообщалось ранее, сегодня во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке поврежден водопровод диаметром 900 мм. Была прекращена подача воды на Торецк.

Напомним, в Донецкой области 20 июня приостановили подавать воду водопроводом «Горловка-Торецк» из-за проведения ремонтных работ. Они были завершены 22 июня.