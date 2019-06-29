Прожиточный минимум и минимальная пенсия: Насколько вырастут с 1 июля. Новости

С 1 июля повышается прожиточный минимум и, соответственно, зависящие от его уровня социальные выплаты, пишет « Сегодня.ua ».

В частности, средний прожиточный минимум вырастет с 1853 до 1936 грн, для детей до 6 лет – с 1626 до 1699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2027 до 2118 грн, для трудоспособных граждан – с 1921 до 2007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1497 до 1564 грн.

Вследствие этого минимальная пенсия вырастет до 1564 грн, а максимальная – до 15 640 грн. По данным Пенсионного фонда, это повышение затронет около 600 тыс. человек.

« Декретные » составят минимум 501,75 грн. Помощь при рождении ребенка не изменится и останется на уровне 41 280 грн (разовая выплата 10 320 грн, и ежемесячно в течение трех лет по 860 грн).

Помощь малообеспеченным семьям составит для трудоспособных лиц – 421,47 грн; для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1564 грн; для детей до 6 лет – 1444,15 грн; для детей 6-18 – 1800,3 грн; для детей 18-23 (при условии обучения) – 1705,95 грн.

Следующее повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2019 года.

Напомним, также с 1 июня ждут изменения и тех украинцев, которые из-за низкой зарплаты получают небольшую пенсию, несмотря на солидный стаж. Так, женщины, у которых стаж больше 30 лет, и мужчины со стажем больше 35 лет будут получать пенсию не меньше двух тысяч гривен.

Инвалидам войны и участникам боевых действий, получающим минимальные выплаты, добавили ощутимее: 1-й группе – 191 грн (стало 4457 грн), 2-й – 171 (стало 3988), 3-й – 151 грн (стало 3519), а участникам боев – 110 грн (стало 2470).