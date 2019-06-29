Сводка из зоны ООС за 28 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сегодня, 29 июня сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

рядом с Опытным – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

три раза неподалеку Авдеевки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

трижды рядом с Водяным – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески – из автоматического гранатомета;

рядом с Талаковкой – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

на окраине Марьинки – из 82 мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 19 раз:

район населенного пункта Новгородское – из миномета калибра 120 мм;

трижды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

четыре раза рядом с Новолуганским – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

четыре раза окраине Пивденного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Травневого – из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

район населенного пункта Золотое-4 – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом со Светлодарском – из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

на окраине Зайцево – из автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Нижнетеплое – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах окрестностей Донецка (терминал ДАП, Вольво-центр, поселок шахты «Трудовская»), Железной балки, Жабичево, Спартака, Васильевки (ЮДВ), Ленинского, Доломитного, Ясиноватой, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Крутой Балки, Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, ЗУ-23, СПГ, АГС, совершен 1 выстрел из танка, также применялось стрелковое оружие.

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка получили ранения находившиеся дома мирные жители – мужчина и женщина. Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина доставлен в городскую больницу №14 с диагнозом ранение левого плеча и лобной части. Поврежден дом.

В Пикузах в результате обстрела получили повреждения дома по адресам:

ул. Ватутина, 4а (прямое попадание в хозпостройку);

ул. Ватутина, 6а (повреждения кровли);

ул. Ватутина, 10а (повреждения кровли);

ул. Ватутина, 10б (повреждения кровли).

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщается.