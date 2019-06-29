Сводка из зоны ООС за 28 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сегодня, 29 июня сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
- рядом с Опытным – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- три раза неподалеку Авдеевки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
- трижды рядом с Водяным – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пески – из автоматического гранатомета;
- рядом с Талаковкой – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия
- на окраине Марьинки – из 82 мм миномета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 19 раз:
- район населенного пункта Новгородское – из миномета калибра 120 мм;
- трижды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- четыре раза рядом с Новолуганским – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- четыре раза окраине Пивденного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Травневого – из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- район населенного пункта Золотое-4 – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом со Светлодарском – из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- на окраине Зайцево – из автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Нижнетеплое – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В «ДНР» заявили об обстрелах окрестностей Донецка (терминал ДАП, Вольво-центр, поселок шахты «Трудовская»), Железной балки, Жабичево, Спартака, Васильевки (ЮДВ), Ленинского, Доломитного, Ясиноватой, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Крутой Балки, Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, ЗУ-23, СПГ, АГС, совершен 1 выстрел из танка, также применялось стрелковое оружие.
В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка получили ранения находившиеся дома мирные жители – мужчина и женщина. Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина доставлен в городскую больницу №14 с диагнозом ранение левого плеча и лобной части. Поврежден дом.
В Пикузах в результате обстрела получили повреждения дома по адресам:
- ул. Ватутина, 4а (прямое попадание в хозпостройку);
- ул. Ватутина, 6а (повреждения кровли);
- ул. Ватутина, 10а (повреждения кровли);
- ул. Ватутина, 10б (повреждения кровли).
В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщается.
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