Все живы: В Ясиноватой снаряд попал в терцентр соцобслуживания (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая обл.) снарядом разрушена крыша в здании по ул. Некрасова. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

«В дом престарелых, что за Домом быта. Единичная 80-ка, ровно в крышу. Информации о потерях и жертвах не имею», – написал местный житель. Также он опубликовал фото разрушенной снарядом крыши.

В комментариях пользователи сообщили, что в результате обстрела никто не пострадал.

Александр: «Все живы»;

Наталья: «Ужас».

После этого возможность комментирования поста была закрыта.

Позднее представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» завили, что велся «целенаправленный огонь с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по объекту гражданской инфраструктуры в н.п. Ясиноватая».

В результате обстрела повреждено 70 квадратных метров кровли Территориального центра социального обслуживания (оказания социальных услуг) г. Ясиноватой.