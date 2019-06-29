Возле Станицы Луганской ведется разминирование территории, – ОБСЕ. Новости

После отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской 27 июня проходило разминирование территории. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ .

«Во второй половине дня (27 июня – прим.) команда СММ видела группу разминирования, которая состояла из военнослужащих Вооруженных сил Украины, представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сотрудников международной организации по разминированию. Они проводили разминирование на расстоянии примерно 15 м по обе стороны дороги, проходящей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до деревянных конструкций», – говорится в отчете.

В 15:10 представитель ВСУ при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям о том, что на этот день плановые работы по разминированию завершены.

В отчете также сообщается, что утром 27 июня команда СММ зафиксировала, что под навесом для ожидающих в очереди, в 700 м к северу от деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской, личного состава ВСУ и техники не было.

Наряду с этим, в 10:10, осуществляя наблюдение возле памятника князю Игорю, члены патруля СММ видели группу разминирования, состоявшую из 4 членов незаконных вооруженных формирований, которая отправилась на участок примерно в 500 м к западу от памятника, в пределах участка разведения».

«По сообщениям, они выполняли разминирование. В 11:15 руководство вооруженных формирований сообщило СММ, что в тот день работы по разминированию местности к западу от памятника князю Игорю в пределах участка разведения завершены. В 12:15 члены патруля Миссии видели грузовик (типа "Урал") с 6 вооруженными членами вооруженных формирований и автоматическим гранатометом (АГС-17) на борту. Грузовик покинул участок разведения с западной стороны, двигаясь в сторону позиции вооруженных формирований вблизи памятника князю Игорю», – говорится в отчете.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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