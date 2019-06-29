Очередь нереальная: Ситуация в пунктах пропуска утром 29 июня. Новости

Сегодня утром, 29 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 июня через КПВВ последовало 32,3 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 7650 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» – 6995 человек и 1330 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6105 человек и 1165 транспортных средств;

«Гнутово» – 3145 человек и 820 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8385 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 15/40;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 10/70;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Оля: «8:16. Пеших примерно сетка, работает 2 окна»;

Игорь: «8:38. Горловка. До шлагбаума на полиции машин 30».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Anton: «5:20. На Каргиле в Украину очередь нереальная»;

Александр: «8:31. Из Донецка в Украину в 7 утра была на середине моста, льгота – чуть дальше спуска с моста»;

Ольга: «8:42. Каргил в Украину, основная очередь на средине моста, льгота – съехала с моста. Короче, очень много, запускают по 4 машины (2+2) каждые 10 минут»;

Татьяна: «9:13. Каргил в Украину обычная почти до конца отбойника. Льгота до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «4:47. Основная от поворота, льготы середина между первым и вторым туалетом»;

Роман: «5:11. Еленовка – общая до автостанции».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») :

Серый: «7:51. На Октябре в Мариуполь98 машин + 18 хитромудрых»;

Наталия: «8:17. В Мариуполь очередь до магазинчика»;

Алина: «8:43. Очередь движется вообще никак. Очень много льготки. Льготка почти как основная»;

Ирина: 8:51. Машин много на Мариуполь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.