Это была ловушка: Волкер прокомментировал предложение России освободить моряков. Новости

Предложение России относительно передачи Украине моряков, которых взяли в плен 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, на условиях гарантии, что они продолжат отбывать срок в украинской тюрьме, является оскорбительным. Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил polygraph.info, передает «УНИАН».
«Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины. Это была ловушка», – говорится в публикации.
«Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков», – процитировал Волкер название статьи на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного удержания 24 украинских моряков – членов экипажей военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Это вызвало возмущение президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.
24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.
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