Женщины с грудничками пошли ругаться: Ситуация в пунктах пропуска днем 29 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Лола: «10:32. На Зайцево в обе стороны по 4 машины»;

Владимир: «12:14. В 5 утра пеших было человек 300! Уехал 3-м автобусом в 7 часов. Сидел в автобусе на Бахмут. Пробыл там 1 час, в 10 был дома! А вот автоочередь идет очень слабо... На украинском посту машин не было»;

Алена: «12:39. На Горловском БП на въезд в Донецк не меньше 40 машин»;

Елена: «13:06. На ДНР на въезд в Горловку машин 50»;

Елена: «13:29. На ДНР в сторону Украины до блоков 80 машин. На ГАИ машин 30. За ГАИ 65 машин»;

Владислав: «13:50. Горловка в Украину пеших пол навеса, машин до старой таможни»;

Стас: «13:51. Горловка. 45 машин перед паспортным на Бахмут».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Любовь: «9:52. Марьинка. Из Украины в Донецк на 9:30 никого. На Каргиле тоже. Из Донецка на Каргиле общая 140, льгота 70. Пеших очень много»;

Светлана: «9:57. На Каргиле ...па полная. Стоим в льготе с 5 часов. Двигаемся очень медленно, первые 5 протяжек не двигались. Военные тупо в льготу ставят перевозов. Женщины с грудничками пошли ругаться с ними, послали их открытым текстом»;

Андрей: «12:25. Каргил. Автоочередь обычная на середине въезда на мост (со стороны поста), льготной – штук 60 ( точно не считал)».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Den: «12:10. Еленовка в Украину ~100 основа, льгота до 25»;

Валентин: «12:17. В сторону Украины на Еленовке очередь по поворота, льготы – на пол очереди, на 0 пеших человек 120.Со стороны Мариуполя – 40 машин»;

Сергей: «12:41. Новотроицкое пусто, Еленовка за поворот. Идет один поток машин. Жесть»;

Nataly: «12:45. На Перлыне в Украину 5 машин, пеших на 1 автобус»;

Таня: «13:31. С 8:30 стояли в общей на Донецк 40-ые плюс льгота 6-8 машин. Проехали в 10:30. В сторону Украины почти до церкви и льготы на половину общей очереди – очень медленно двигались»;

Роман: «13:54. Еленовка на выезд общая до 4 туалета»;

Алена: «14:09. На Еленовке на 13:45. Основная машин 100, льготы +/-25. Протяжка каждые 10 минут: 3 основной, 2 льготы»;

Александр: 14:25. Новотроицкое в Донецк, сразу на оформление».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Renaarena: «11:27. Куликово на Мариуполь очередь на магазине»;

Renaarena: «12:30. Октябрь на Мариуполь протяжка каждые 10-15 мин примерно по 6 машин из основной»;

Наталия: «13:19. В 7:00 приехали на Октябрь, только проехали. На Пищевике никого»;

Ирина: «13:46. Очередь держится на магазине. Движение есть, но машины прибывают».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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