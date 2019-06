Делегацию США на конференции по реформам в Украине возглавит Волкер . Новости

На конференции по поддержке реформ в Украине на следующей неделе в Канаде будет присутствовать делегация из США под председательством спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

«Для меня честь возглавлять мощную американскую делегацию на этом важном мероприятии», – отметил Волкер.

I’m honored to lead a strong U.S. delegation for this important event that can help accelerate key reforms, foster closer economic ties, and unlock prosperity for Ukrainians. https://t.co/SkqeecYwhC