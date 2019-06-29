В «ДНР» состав с рудой сошел с рельсов. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области произошел сход с рельсов грузового железнодорожного состава. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает «МЧС ДНР».

«Станция "Енакиево" – происшествие на железнодорожном транспорте. При следовании от станции "Щебенка" на станцию "Енакиево" грузового железнодорожного состава произошел сход с рельсов без последующего опрокидывания двух хвостовых вагонов, груженных железной рудой», – говорится в сообщении.

Для ликвидации происшествия, к месту был направлен восстановительный поезд из

временно неподконтрольного украинскому правительству Дебальцево.

Подвижной состав поставлен на рельсы, работы по ремонту железнодорожного полотна завершены.